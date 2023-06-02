Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министерство обороны РФ сообщило об очередных подвигах российских военных в зоне спецоперации. Младший сержант Ачын Монгуш занимался обеспечением связи для батальонной тактической группы в зоне спецоперации. Российские военнослужащие закрепились в лесной зоне в то время, как украинские боевики попытались их вытеснить с занимаемых позиций.

Отмечается, что в ходе очередного минометного обстрела противника повредился модуль связи. Это могло существенно повлиять на российские подразделения, ведь они лишились тактической гибкости. Но младший сержант Ачын Монгуш, несмотря на риск для собственной жизни, под непрекращающимися обстрелами противника направился в сторону модуля связи для устранения имеющихся повреждений. Ему удалось в кратчайшие сроки восстановить работу аппарата и настроить радиосвязь.

После этого по каналам связи командованием были переданы координаты огневых позиций противника, что помогло нанести ему удар. В итоге украинским боевикам пришлось отступить.

Вам может понравиться

Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому поскорее прятаться после его слов о России

На президента Украины Зеленского после его выступления с благодарностью Западу за поддержку ВСУ оружием и обучением военнослужащих обрушилась лавина критики. Пользователи социальной сети Twitter написали в комментариях, что жители западных

Иран и Россия совместно вытесняют США с Ближнего Востока

Россия и Иран хотят изгнать Соединенные Штаты с Ближнего Востока и в настоящий момент разрабатывают стратегию, которая позволит им это сделать, пишет американское издание The Washington Post. Авторы публикации также

СП: западные производители ракет хватаются за головы из-за низкой эффективности своих изделий

Подразделения противовоздушной обороны Российской Федерации научились эффективно перехватывать ракеты западного производства. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешном перехвате 29 британо-французских ракет Storm Shadow. Обозреватель издания «Свободная пресса» Константин