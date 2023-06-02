Министерство обороны РФ сообщило об очередных подвигах российских военных в зоне спецоперации. Младший сержант Ачын Монгуш занимался обеспечением связи для батальонной тактической группы в зоне спецоперации. Российские военнослужащие закрепились в лесной зоне в то время, как украинские боевики попытались их вытеснить с занимаемых позиций.

Отмечается, что в ходе очередного минометного обстрела противника повредился модуль связи. Это могло существенно повлиять на российские подразделения, ведь они лишились тактической гибкости. Но младший сержант Ачын Монгуш, несмотря на риск для собственной жизни, под непрекращающимися обстрелами противника направился в сторону модуля связи для устранения имеющихся повреждений. Ему удалось в кратчайшие сроки восстановить работу аппарата и настроить радиосвязь.

После этого по каналам связи командованием были переданы координаты огневых позиций противника, что помогло нанести ему удар. В итоге украинским боевикам пришлось отступить.