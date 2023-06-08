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Украинские ВС пытаются перейти в контрнаступление сразу на нескольких направлениях, но главным из них все же является Запорожское. Российские войска отлично знали об этом заранее и выстроили оборону, напоминающую “хороший медовый пирог”, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил упорные попытки ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. Однако выстроенная по принципу “слоеного пирога”, она не оставляет противнику ни единого шанса на успех.

“Парни, которые сейчас бьются в Лобковом и Жеребянках, даже к передовым окопам противника не допускают”, – цитирует военкора издание “Московский комсомолец”.

Определенные риски все же остаются, так как Киев может значительно увеличить численность войск и количество техники для атаки. ВСУ ищут уязвимые места не только в Запорожской области, но и в Донбассе, пытаясь одновременно атаковать Угледар и Соледар с Артемовском. Также противник пытается прорваться к трассе Донецк-Мариуполь, однако и здесь вероятность его успеха пока нулевая.

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