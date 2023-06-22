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В США пытаются законодательно разрешить применение ядерного оружия против России, если та использует аналогичное вооружение на Украине. Соответствующую резолюции уже внесли в Сенат США конгрессмены Ричард Блументал и Линдси Грэм. Об этом сообщает “МК”.

По словам Грэма, если Москва решит-таки применить ядерное вооружение на Украине, то это неминуемо поставит под угрозу безопасность союзников США по НАТО в Европе – их затронет выброс радиации. Конгрессмен также добавил, что вероятность применения ядерного оружия сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса – в начале 60-х годов прошлого столетия между СССР и США едва не произошла ядерная война из-за размещения советских боеголовок на Кубе.

О возможном применении ядерного оружия на Украине активно заговорили осенью прошлого года, когда президент России Владимир Путин в очередной раз предостерёг страны Запада от участия в военном конфликте на Украине. Тогда глава государства заявлял, что Россия будет готова применить для своей безопасности любые средства.

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