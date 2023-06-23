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Туристические прогулки на батискафах – достаточно распространенное явление на курортах Таиланда и Турции, Канарских островов и Египта. После катастрофы с “Титаном” издание “Московский комсомолец” подробно изучило эту сферу.

Так, в Египте подводные лодки для туристов рассчитаны на 30 человек. Прогулка на них обойдется в 40-60 долларов США. Организуются подводные путешествия и в Крыму, где можно за 2500 тысячи рублей погрузиться в морскую пучину в батискафе на 4 человека.

По словам дайвера Андрея Полева, на самых популярных курортах туристические подлодки эксплуатируют на износ, хотя им необходимо периодическое сервисное обслуживание, как и любой другой технике. Проводится ли оно, никто сказать не может.

Несмотря на это, катастрофы, подобные взрыву “Титана”, встречаются нечасто. За минувшие полтора десятилетия зафиксировано 5 крушений туристических подлодок на курортах Египта, Европы и Таиланда.

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