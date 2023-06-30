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Попытки ВСУ прорваться под Антоновским мостом вполне могут стать причиной повторения “Бахмутской мясорубки”. Украинские боевики рвутся в бой, совершенно не обращая внимания на потери, что приводит к их значительному увеличению, пишет издание “Московский комсомолец”.

Российские ВС находятся в более выгодном положении, поэтому имеют реальную возможность использовать опыт Артемовска. То есть, медленно и уверенно перемалывать прибывающие силы противника.

ВСУ закрепились в районе Дач, но удержаться им там довольно сложно – ВС РФ наносят удары по местам сосредоточения вражеских подразделений, причем задействуют все доступные силы и средства – артиллерийские установки, авиацию, минометы. Непосредственно под Антоновским мостом они делают то же самое, что позволяет получить преимущество в достаточно сложной для обеих сторон ситуации.

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