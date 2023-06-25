Группа исследователей из Университета Республики Уругвай вместе с учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили, что регулярный дневной сон увеличивает объем мозга. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал в журнале Sleep Health.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 378 932 человек в возрасте от 40 до 69 лет с целью определить причинно-следственную связь между дневным сном и состоянием головного мозга человека.

В ходе исследования ученые применили метод менделевской рандомизации для изучения 97 фрагментов ДНК, чтобы выявить у испытуемых врожденную склонность к дневному сну. После этого исследователи сравнили когнитивные способности и показатели здоровья головного мозга у людей, которые генетически предрасположены к дневному сну, с идентичными показателями людей, которые не спят в дневное время.

Оказалось, что часть испытуемых, которые любят поспать днем, обладали мозгом большего объема, однако особой разницы во времени реакции и обработке визуальных данных с людьми которые не любят спать днем, не было.