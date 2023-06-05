Киев перешел в контрнаступление, в чем уже никто не сомневается и уже первые его часы показывают, что цель ВСУ и стоящих за ними Соединенных Штатов – совсем не “возвращение территорий”, о котором президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные постоянно говорят, пишет издание “Московский комсомолец”.

Также нельзя назвать главной целью и “переговоры”, о которых неоднократно упоминают партнеры Украины. По их словам, Киев захватит какую-то “стратегически важную” территорию в России, после чего можно будет начать говорить о мире. Однако никто не спросил, а собирается ли Москва вообще разговаривать о чем-либо с террористами.

Все подобные заявления лишь призваны оправдать вторжение украинских войск в Белгородскую область, а также бесконечные ее обстрелы. При этом Киев заявляет, что на самом деле никакого контрнаступления нет, что Минобороны РФ все придумывает, подтверждая информацию “старыми фото и видео”. Такие высказывания дополнительно доказывают, что наступление уже началось.

Приведет ли оно к “переговорам”? Вряд ли, так как Киев законодательно запретил дипломатические контакты с РФ и президентом Владимиром Путиным. Оставаясь главой государства, он уже является главным “препятствием” для переговоров. Кроме того, в случае захвата российских территорий Москва не станет за них торговаться, так как это ее земля. За которую ВС РФ будут сражаться безо всяких переговоров.

Цели ВСУ и их хозяев весьма прозрачны. Сперва Киев попытается доказать гражданам России, что власти страны не могут их защитить, допускают вторжение противника. Затем подключатся США, которые давно мечтают уничтожить РФ, раздробить ее на множество государств и подчинить себе.

Вот только есть одна проблема, с которой не смогут справиться ни Запад, ни киевский режим. У России есть своя четкая цель, достижение которой приведет к окончательному краху проекта “Украина”. И контрнаступление ВСУ никак не сможет этому помешать.