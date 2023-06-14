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Российские ракеты “Калибр” в ночь на 14 июня точно поразили намеченную цель – завод “Краян”, на котором располагаются военные склады, сообщил “Московский комсомолец”.

Авторы также отмечают, что зенитные ракеты украинской ПВО в попытках сбить “Калибры”, попали по одному из бизнес-центров на проспекте Шевченко, а осколки повредили склад супермаркета. Кроме того, обломками зенитных ракет слегка помяло крышу ресторана “Макдональдс”.

Завод “Краян” давно не работает и не используется по назначению. Поэтому на него территории ВСУ устроили склады с боеприпасами и техникой. Удар наносился именно по ним и достиг цели. Кроме того, в порту дроны-камикадзе “Герань” ликвидировали склад с надводными дронами, которыми Киев периодически пытается атаковать российские корабли.

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