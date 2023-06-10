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Украинская армия провалила первый этап контрнаступления на Запорожском направлении, однако можно не сомневаться, что вскоре она повторит попытку. И задействует резерв, составляющий около 65 тысяч военнослужащих, чтобы все-таки пробиться к Мелитополю, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Полковник разведки запаса пояснил, что сейчас ВСУ продолжают искать бреши в обороне российских войск. Найти их не удается, однако Киев не останавливает наступательную операцию. Уже понятно, что главной его целью является выход не только к Мелитополю, но и к Бердянску с последующим походом на Крымский полуостров.

ВСУ еще не задействовали крупные резервы и не выпустили на поле боя все разнообразие западной техники. Поэтому попытки контрнаступления будут продолжаться до тех пор, пока потери украинской армии не достигнут колоссальных значений.

Ранее Матвийчук объяснял, что ВСУ пытаются идти в атаки в ночное время, так как надеются, что это снизит эффективность российской авиации.

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