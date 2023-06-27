Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», стала известна личность мужчины, который позвонил по телефону в экстренные службы в Отрадном с угрозами взорвать свою супругу в квартире, расположенной по улице Декабристов.

Оказалось, что мужчина ранее работал в бухгалтерии, а в настоящий момент является должником. По информации издания, на телефонный номер службы 112 поступил вызов от абонента, который представился 42-летним Сергеем Умяровым. По его словам, он силой удерживает свою жену в квартире по улице Декабристов и угрожает взорвать ее.

Оператор, принявший вызов, услышал на заднем фоне во время разговора с мужчиной испуганный голос женщины. Поэтому представители правоохранительных органов восприняли информацию об угрозе подрыва женщины серьезно. На место происшествия выехали оперативные службы, чтобы начать переговоры с неадекватным мужчиной. Уже известно, что ранее он работал в бухгалтерии, а в настоящий момент занялся автоделом.