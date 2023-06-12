ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Защиту от украинских дронов, которые атакуют российские приграничные регионы, обеспечит только усиление противовоздушной обороны. Так военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал атаку ВСУ на грузовой состав, который сошел с рельсов в Белгородской области.

По мнению эксперта, Россия должна задействовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты границы. Это и радиолокационные станции “Подлет”, которые способны обнаруживать цели даже на сверхмалых высотах, и ЗРК ближнего радиуса действия “Панцирь”, “Бук” и “Тор”, передает “Московский комсомолец”.

Кроме того, необходимо задействовать средства радиоэлектронной борьбы и практиковать нестандартные подходы. К примеру, запускать аэростаты с РЛС на борту, которые будут обнаруживать цели с большой дистанции. Затем беспилотники можно уничтожать с помощью вертолетов, не подпуская их к воздушному пространству РФ,

Вам может понравиться

ВС РФ уничтожили бронетехнику западного производства на Южно-Донецком направлении

Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись уничтожения танков и другой бронетехники ВСУ с ударных вертолетов Ка-52. На кадрах видно, как винтокрылая машина поражает танк вместе с не успевшим выбраться экипажем. Ударные

EAD: “Больше не буду членом этой партии!” – немецких “Зелёных” ждет раскол из-за мигрантов

Немецкая партия “Зеленые” резко сменила свой курс по отношению к беженцам. Ранее она ратовала за упрощение процедуры получения такого статуса, однако сейчас предлагает совершенно обратное. Так, согласно законопроекту, за который

Массовое заболевание неизвестным вирусом произошло в Таиланде на Пхукете

Как передает издание “Турпром”, на тайском курортном острове Пхукет был создан центр экстренной помощи. Причиной создания данного центра является заболеваемость более 100 человек неизвестным вирусом. Как отмечается, заболевшие есть сразу