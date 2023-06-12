Защиту от украинских дронов, которые атакуют российские приграничные регионы, обеспечит только усиление противовоздушной обороны. Так военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал атаку ВСУ на грузовой состав, который сошел с рельсов в Белгородской области.

По мнению эксперта, Россия должна задействовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты границы. Это и радиолокационные станции “Подлет”, которые способны обнаруживать цели даже на сверхмалых высотах, и ЗРК ближнего радиуса действия “Панцирь”, “Бук” и “Тор”, передает “Московский комсомолец”.

Кроме того, необходимо задействовать средства радиоэлектронной борьбы и практиковать нестандартные подходы. К примеру, запускать аэростаты с РЛС на борту, которые будут обнаруживать цели с большой дистанции. Затем беспилотники можно уничтожать с помощью вертолетов, не подпуская их к воздушному пространству РФ,