Интервью главкома ВСУ Валерия Залужного изданию The Washington Post получилось немного истеричным и агрессивным. Генерал заявил, что его уже “бесят” заявления о слишком медленном контрнаступлении ВСУ, а также призвал свою армию приготовится к худшим сценариям. Причину подобных высказываний раскрыл военный эксперт Андрей Клинцевич.

Он рассказал “Московскому комсомольцу”, что нервозность Залужного объясняется просто – Запад постоянно негативно высказывается в адрес “бездарей украинцев”, которым дали технику и вооружение, провели обучение на территории стран НАТО. Но они все равно не в состоянии добиться успеха.

Залужный отвечает на все эти обвинения тем, что контрнаступление вообще не должно было начинаться без авиации. Сам Альянс в случае проведения каких-либо военных операций первым делом задействует истребители и бомбардировщики, а только потом начинает наземные атаки. Киеву же приходится идти практически по открытой местности в условиях превосходства России в воздухе.

Именно поэтому главком и заявляет, что немецкие “Леопарды” на поле боя в зоне СВО – это не более чем мишени для ВКС РФ и никакой пользы от них без авиации нет и быть не может.

Клинцевич отметил, что даже российские эксперты не ожидали, что Запад вынудит ВСУ идти в контрнаступление без поддержки авиации. Предполагалось, что США и НАТО в самый последний момент внезапно передадут Киеву истребители, однако этого не произошло. Также эксперт добавил, что без самолетов и поддержки Альянса контрнаступление ВСУ обречено на провал.