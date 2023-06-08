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В соревновании на уничтожение первого танка Leopard 2 на Украине приняли участие артиллеристы, летчики истребителей, штурмовиков и вертолетов, операторы ПТУР и минометчики. Но победа досталась бойцам инженерных войск, заминировавших подходы к позициям ВС РФ в Запорожской области.

Военный аналитик Даниил Безсонов рассказал, что на победу в этом своеобразном соревновании претендовали представители всех родов войск, на нее делали ставки и заключали пари, но предсказать, что победителем станет скромный военнослужащий-сапер, никто так и не смог.

Эксперты отмечают, что Безсонов немного преувеличивает. Мины ТМ-62 не могут полностью уничтожить такую махину, как немецкий “Леопард”. Максимум, на что они способны – это повредить гусеницу и временно обездвижить танк. Но факт остается фактом, украинская бронетехника была уничтожена после наезда на мину.

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