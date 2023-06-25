Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), занимающий пост председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, заявил, что Русская православная церковь благодарит Бога за мирное разрешение опасной ситуации, в которой оказалась Российская Федерация.

По словам митрополита, опасная ситуация с ЧВК «Вагнер» показала, что общество в России не приемлет гражданского противостояния. Опасная ситуация внутри страны не только испугала, но и объединила народ России в стремлении сохранить мир. Митрополит Кирилл добавил, что в настоящий момент страна прилагает невероятные усилия в борьбе с противником в зоне СВО, поэтому долг народа – поддержать своих героев на передовой.

В заключение своего обращения митрополит Кирилл добавил, что он благодарен Господу, который отвел страшную опасность, нависшую над страной. Теперь российский народ должен одержать победу над внешним врагом и сосредоточиться на созидании своего государства.