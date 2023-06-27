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Фильм «Аватар 3» должен выйти в мировой прокат 25 декабря 2025 года, хотя изначально создатели киноленты сообщали, что релиз состоится 20 декабря 2024 года. Однако они решили, что на подготовку и производство фильма уйдет больше времени, поэтому дата премьеры был перенесена.

Режиссером третьей части также станет культовый режиссер – Джеймс Кэмерон. По его словам, и третья часть, и все остальные продолжения станут еще более интересными. Отметим, что предстоящий третий фильм является продолжением «Аватар: Путь воды». В сюжете будет рассказываться дальнейшая история семьи Джейка и Нейтири. Также зритель узнает о дальнейшей судьбе их детей. Таким образом, франшиза станет настоящей семейной сагой. Будущий фильм познакомит зрителей еще с одним кланом на’ви – «нородом пепла».

Есть предположение, что в новом фильме будут отображены военные события между кланами на планете. Вероятно, бывший землянин Джейк может погибнуть от руки противника. Зрители увидят трагичный конец истории главного героя. И рассказчиком третей части уже будет не Джейк, а его сын Ло’ак.

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