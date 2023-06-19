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Как отмечает в своем материале «Известия» со ссылкой на заявление главы Минтруда Антона Котякова, российское ведомство планирует в ближайшее время опубликовать проект постановления, согласно которому будет изменено количество праздничных дней в 2024 году.

По словам министра, в следующем году на такие праздники, как 23 февраля и 8 марта придется сразу по три выходных дня, поскольку в 2024 году они выпадают на пятницу. Также и новогодние праздники будут длиться вплоть до 8 января.

При этом в Мае будет два праздничных периода – 1-го и 9-го Мая, причем праздник Первомая выпадает на среду. Поэтому Минтруда приняло решение о переносе праздничных дней, чтобы сделать майские празднике удобнее для людей.

Таким образом, на Первое Мая россияне начнут отдыхать уже 28 апреля, а на работу необходимо будет выйти уже 2 мая. Однако это станет возможно благодаря переносу других выходных дней, поэтому предшествующая празднику неделя будет шестидневной.

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