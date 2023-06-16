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Глава Министерства труда России, Антон Котяков, заявил, что ведомство не поддерживает идею внесения шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс. Он отметил, что существующее трудовое законодательство в России уже предоставляет возможность гибкого формирования рабочего графика при согласовании между работодателями и сотрудниками. По мнению Котякова, в настоящее время следует сосредоточиться на регулировании этих отношений.

Глава Министерства труда подчеркнул, что в случае работы сверх стандартных 40 часов следует обеспечивать оплату переработки. Он также отметил, что стороны могут соглашаться на различные формы трудовых отношений, включая комбинирование удаленной работы с традиционной и индивидуальное регулирование рабочего времени с соответствующей оплатой.

Ранее проведенный опрос сервисом «Авито Работа» показал, что две трети россиян поддерживают идею шестидневной рабочей недели. Однако большинство респондентов готовы перейти на такой график работы только при условии повышения заработной платы.

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