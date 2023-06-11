За минувшие сутки украинские войска пытались перейти в наступление на Южно-Донецком, Донецком и Запорожском направлениях, однако успеха добиться не сумели. В ходе напряженных боев ВСУ потеряли до 360 боевиков, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены три танка Leopard 2A4 немецкого производства и 8 Т-72, а также 17 боевых машин пехоты. 310 боевиков ВСУ ликвидированы на Донецком направлении, где украинская армия проявляла активность под Авдеевкой и Марьинкой.

Там также было уничтожено два танка советского образца, две бронемашины, гаубица Д-30 и две буксируемые артиллерийские установки “Мста-Б”.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидированы зенитно-ракетный комплекс Stormer британского производства, американская легкая гаубица M777 и четыре автомобиля ВСУ.