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Российские военнослужащие в текущем году получили по 100 тысяч рублей за каждый из нескольких тысяч уничтоженных танков и другой бронетехники. Кроме того, выплачивалось по 300 тысяч за каждый самолет (всего уничтожена 71 единица) и за вертолет Воздушных сил Украины (ликвидировано 45 единиц), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ведомство также отчиталось о выплатах в размере 50 тысяч рублей за каждую из 203 самоходных артиллерийских установок, 85 РСЗО и 1500 ББМ – бронированных боевых машин.

Напомним, что такие бонусные выплаты предусмотрены за уничтожение любой техники как советского, так и западного образца. Ранее сообщалось, что исполнители Николай Басков и Григорий Лепс пообещали российским военным по 1 миллиону за каждый уничтоженный на Украине танк “Леопард”.

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