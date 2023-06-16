Российские военнослужащие в текущем году получили по 100 тысяч рублей за каждый из нескольких тысяч уничтоженных танков и другой бронетехники. Кроме того, выплачивалось по 300 тысяч за каждый самолет (всего уничтожена 71 единица) и за вертолет Воздушных сил Украины (ликвидировано 45 единиц), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ведомство также отчиталось о выплатах в размере 50 тысяч рублей за каждую из 203 самоходных артиллерийских установок, 85 РСЗО и 1500 ББМ – бронированных боевых машин.

Напомним, что такие бонусные выплаты предусмотрены за уничтожение любой техники как советского, так и западного образца. Ранее сообщалось, что исполнители Николай Басков и Григорий Лепс пообещали российским военным по 1 миллиону за каждый уничтоженный на Украине танк “Леопард”.