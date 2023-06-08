Как сообщает РИА Новости, Министерство обороны Тайваня отчиталось о приближении к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) всего за полдня в четверг 8 июня.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в период с 05:00 утра 8 июня по местному времени вхождение в воздушное пространство острова с юго-западной стороны 37 китайским военных самолетов. Тайваньскими военными было зафиксировано присутствие китайских истребителей J-11 и J-16, заправщика Y-20, бомбардировщиков Н-6 и самолетов радиообнаружения и наведения.

Всего за несколько часов до данного происшествия оборонное ведомство Тайваня отчиталось об обнаружении в непосредственной близости от острова 12 летательных аппаратов и 4 боевых кораблей НОАК.

Ситуация вокруг острова стала накаляться после посещения Тайваня в начале августа прошлого года спикера палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси. Пекин резко осудил такой шаг со стороны Вашингтона и обвинил США в поддержке тайваньского сепаратизма.