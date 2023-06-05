Российские войска РХБЗ нанесли удары по позициям 103-й бригады территориальной обороны ВСУ на территории ЛНР, рассказал глава пресс-службы группировки “Запад” Сергей Зыбинский.

Он отметил, что атака проводилась по скоплению тяжелого вооружения бронетехники и личного состава ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское.

Также у села Берестовое уничтожен украинский танк, а вблизи урочища Ревучее ликвидирована реактивная система залпового огня “Град”. Российские артиллеристы атаковали противника из самоходки “Мста-С”.

Технику, вооружение и живую силу 92-й и 14-й отдельных бригад, дополненных подразделениями территориальной обороны разгромила авиация группировки войск “Запад”. Также отличились войска противовоздушной обороны, уничтожившие разведывательный беспилотник “Лелека”.