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Российские войска РХБЗ нанесли удары по позициям 103-й бригады территориальной обороны ВСУ на территории ЛНР, рассказал глава пресс-службы группировки “Запад” Сергей Зыбинский.

Он отметил, что атака проводилась по скоплению тяжелого вооружения бронетехники и личного состава ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское.

Также у села Берестовое уничтожен украинский танк, а вблизи урочища Ревучее ликвидирована реактивная система залпового огня “Град”. Российские артиллеристы атаковали противника из самоходки “Мста-С”.

Технику, вооружение и живую силу 92-й и 14-й отдельных бригад, дополненных подразделениями территориальной обороны разгромила авиация группировки войск “Запад”. Также отличились войска противовоздушной обороны, уничтожившие разведывательный беспилотник “Лелека”.

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