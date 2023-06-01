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Минобороны РФ в официальном телеграм-канале рассказало о гвардии младшем сержанте Александре, сумевшем уничтожить наземный беспилотник противника и украинский танк. Отмечается не только героизм бойца, но и его смекалка и решительность.

Наземный беспилотник боевики ВСУ снабдили радиоуправляемой миной и отправили на позиции российских войск. Однако он попал в колею грунтовой дороги, где и застрял. Александру, который служит в гвардейском Костромском парашютно-десантного полку, поручили устранить угрозу.

Он блестяще справился с задачей, использовав накладной заряд, а затем расправился и с вражеским танком, который внезапно пошел на прорыв оборонительной линии ВС РФ. В результате планы противника были сорваны.

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