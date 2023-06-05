Украинские войска утром 4 июня начали крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, но оно было сорвано российскими ВС. Минобороны РФ сообщает об участии в этой попытке Киева контратаковать подразделений польских наемников.

ВСУ задействовали два танковых и шесть механизированных батальонов для прорыва обороны ВС РФ сразу на пяти участках линии соприкосновения. Им была подготовлена “горячая” встреча, в результате чего Киев потерял 16 танков, 21 бронемашину и 3 БМП. Ликвидировано до 250 боевиков.

Также в попытке прорыва обороны ВС РФ в Запорожской области украинские войска и подразделения польских наемников потеряли не менее 50 боевиков. Уничтожено до 10 единиц техники, что вынудило противника вернуться на исходные позиции.