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Министерство обороны России сообщило о переходе ВС РФ в наступление на вражеские войска на территории Украины. Отряды специального назначения “Ахмат” вместе со штурмовыми подразделениями 5-й мотострелковой бригады стремительно продвигаются в Марьинке, нанося противнику серьезные потери. В Авдеевке к активным наступательным действиям перешли штурмовые отряды 1-го Армейского корпуса.

Давление на ВСУ оказывается также на Краснолиманском и Купянском направлениях. ВС РФ вынуждают противника задействовать длительное время накапливаемые резервы, уничтожаются склады с боеприпасами, скопления живой силы и бронетехники. Так, только за минувшие сутки было уничтожено четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ, что привело к серьезным для Киева потерям.

В районе Артемовска активные действия ВС РФ вынудили вражеские войска прекратить всякие попытки контрнаступления, о чем заявил командующий Сухопутных сил ВСУ Александр Сырский. О потере Бахмута он в очередной раз промолчал, хотя город с 20 мая находится под контролем российских военных.

Не наблюдается продвижения лишь на Запорожском направлении где продолжаются позиционные бои. ВСУ пытаются проводить разведки боем, но они проваливаются. Российские ВС активно задействуют артиллерию и авиацию, чтобы пресекать подобные попытки.

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