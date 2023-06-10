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Минобороны ВС РФ наглядно продемонстрировало высокое мастерство российских летчиков. На кадрах записи, опубликованных ведомством в Сети запечатлен ловкий маневр штурмовика Су-25, который после нанесения ударов по позициям противника предпринял меры, чтобы не попасть под ответный огонь.

На записи штурмовик осуществляет пуск ракет, а затем проводит кульбит, резко уходя на минимальную высоту.

“Полет совершался на сверхмалой высоте, буквально над кронами деревьев, чтобы подлететь как можно ближе к вражеским позициям и остаться незамеченными”, – рассказали в министерстве.

Также отмечается, что в результате этой атаки были поражены бронетехника противника и полевой опорный пункт. Летчики умело ушли от ответного огня и благополучно вернулись на аэродром постоянного базирования.

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