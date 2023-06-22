Российские войска в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по ВСУ, используя беспилотный летательные аппараты. Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, в котором показано уничтожение двух грузовиков украинской армии с боеприпасами.

На видео, снятых с нескольких точек наблюдения, в том числе и с самих дронов, которые подрывали технику, заметно, как в одном случае небольшой беспилотник врезается в кузов автомобиля, в другом – в решётку радиатора. В обоих случаях грузовики получают повреждения, а от детонации срабатывают боеприпасы, которые в них находятся. Где именно снято видео, не уточняется, однако в ролике заметно, что действия разворачиваются в населённых пунктах.

Ранее военные эксперты отмечали, что СВО продемонстрировала важность дронов для ведения современных боевых действий. В частности, небольшие и дешёвые беспилотники могут своими ударами наносить существенный урон врагу.