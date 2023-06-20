На Запорожском направлении беспилотный аппарат ВС РФ точно поразил танк натовского образца используемый украинской армией. В телеграм-канале Минобороны появилось видео данного эпизода.

Напомним, именно Запорожское направление стало ключевым в украинском контрнаступлении, как и предсказывали эксперты. Киев задействует западную технику, предпринимает попытки прорывать оборону ВС РФ и иногда ему это даже удается, хоть и ненадолго.

Российские ВС уверенно обороняются, на отдельных участках фронта переходят к контратакующим действиям и теснят врага. Киев теряет личный состав и боевую технику, натыкаясь на минные заграждения, выстроенные укрепления и интенсивный огонь артиллерии и авиации.