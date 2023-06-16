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Ударный вертолет Ка-52 “Аллигатор” уничтожил два немецких “Леопарда” на Южно-Донецком направлении, сообщает Минобороны России. Ведомство опубликовало на официальном сайте видеозапись, наглядно демонстрирующую боевую работу винтокрылой машины.

Танки западного образца использовались ВСУ для ударов по российским позициям. Однако противник не учел возможность прикрытия с воздуха, что и стало его серьезной ошибкой. Вертолетчики задействовали управляемые ракеты, которые точно поразили цели и сожгли танки вместе с экипажами.

Напомним, ранее отлично проявил себя беспилотный аппарат “Суперкам”, который способен выполнять как разведывательные, так и ударные функции. На видео Минобороны запечатлена атака этого беспилотника на командный пункт противника, а также уничтожение легкой полевой гаубицы M777 и бронемашин M-113 и Humvee американского производства.

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