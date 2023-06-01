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Размещение на территории Беларуси российского ядерного оружия должно уберечь мир от глобального военного конфликта и последующей за этим катастрофы. Наличие стратегического вооружения у границ стран Запада “охладит их агрессивный характер и воинственную риторику”. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его цитирует РИА “Новости”.

Хренин уточнил, что для поддержания мира размещение ядерных ракет в Беларуси – самая действенная мера. Глава оборонного ведомства также добавил, что исходя из нынешних реалий, пока таких мер для обеспечения безопасности Беларуси и Союзного государства достаточно.

О размещении российского ядерного вооружения на территории Беларуси президент России Владимир Путин заявлял в этом году. При этом подчёркивалось, что Минск не получает контроль над ракетами, а лишь предоставляет для них территорию.

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