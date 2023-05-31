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США нарушают установленные правила полётов над территорией Сирии и двустороннее соглашение с Россией по соответствующему вопросу. Об этом на брифинге рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов – пишут “Известия”.

По словам генерала, нередки случаи, когда фиксируется наведение боевых систем самолётов США на российские воздушные суда. При том, что самолёты ВКС России выполняют плановые полёты на востоке Сирийской Арабской Республики.

Гуринов уточнил, что такие действия пилотов США грубо нарушают достигнутые ранее договорённости. Некоторые из них были заключены ещё в 2015 году для того, чтобы сделать полёты над территорией Сирии безопасными.

Военная операция России в Сирии проводится с 2015 года. Она направлена на ликвидацию террористов на территории этой страны и обеспечение безопасности мирного населения Сирийской Арабской Республики.

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