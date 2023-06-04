Украинские войска продолжают “оставаться в Бахмуте” и “удерживают” окраины в юго-западной части города. Правда, только в сводках Министерства обороны Украины, пишет портал “Военное обозрение”.

Так, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев “удерживает” окраины, а подразделения ЧВК “Вагнер” все еще остаются в Бахмуте. При этом они не идут на штурм и не выбивают националистов из города, так как “заняты инструктированием” ВС России.

Также Маляр сообщила много интересного, но совершенно не соответствующего действительности и о других участках фронта. На Марьинском, Краснолиманском и Авдеевском направлениях, к примеру, российские войска “пытаются” наступать, но доблестные украинские подразделения “мощно сдерживают” их. Сдерживанием, напомним, у Киева называется процесс, при котором боевики прячутся по многоэтажкам и сидят там, боясь высунуть голову.

Напомним, что Запад уже давно признал потерю Украиной Артемовска, но Киев упрямо “удерживает “ какие-то окраины собственной фантазии. Хотя с момента полного освобождения города прошло уже более двух недель.