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Размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии – это реализация права России на дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. Все возмущения США по этому поводу – это всего лишь попытка скрыть собственную безответственность, на которую указывают ядерные боеголовки, размещенные Вашингтоном в пяти европейских государствах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам „стратегическое поражение“ рассчитывать и дальше на отсутствие каких-либо военно-технических контрмер в указанной области было бы примером легкомыслия и необоснованной самоуверенности», – сообщила она в ответ на заявление США.

Запад крайне агрессивно ведет себя в ходе конфликта на Украине, поэтому Россия имеет полное право защищаться от этой агрессии, используя все доступные ей силы и средства.

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