Украинская армия разными способами пытается “прощупать обороноспособность” Союзного государства России и Беларуси. Для этого вдоль украинско-белорусской границы размещены значительные силы ВСУ. Об этом ТАСС рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул: со своей стороны Союзное государство располагает достаточным количеством сил и средств, чтобы дать отпор украинской армии, в случае если она поведёт себя агрессивно. Полищук также призвал страны Запада отказаться от провокаций и “военных авантюр” на границе Беларуси и Украины, чтобы не допустить “серьёзных последствий”.

Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказал, что для усиления безопасности границ Союзного государства ещё осенью прошлого года на территории Беларуси были развёрнуты дополнительные воинские подразделения.