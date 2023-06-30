После провала контрнаступления ВСУ российская армия может начать свою полномасштабную атаку. Причем вполне вероятно, что сделает она это 11-12 июля, когда в Вильнюсе будет проходить саммит Североатлантического альянса, заявили представители британской разведки Mi-6.

Также западные эксперты отмечают большие потери ВСУ в ходе июньского контрнаступления. Они отмечают, что буквально за первые час или два Киев потерял несколько танков “Леопард” и американских БМП “Брэдли”, а также машины разминирования, представленные Британией и Финляндией.

Теперь, после неудачного контрнаступления, ВСУ нужно быть готовыми к ответным полномасштабным действиям ВС РФ. Впрочем, так считают далеко не все эксперты. Многие склоняются к мысли, что ближе к 11 июля Украина предпримет попытку хоть чего-то добиться, чтобы получить максимальную поддержку от НАТО на саммите.