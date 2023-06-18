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Владимир Любарский, занимающий пост главы города Петрозаводск, объявил о своем решении вступить добровольцем в отряд спецназа «Ахмат». Об этом мэр города написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Любарский в своем посте написал, что завершил обучение в Российском университете спецназа, а именно прошел спецкурс-1. В ходе занятий глава Петрозаводска освоил базовые навыки оказания первой помощи в полевых условиях, тактику ведения боя и прошел практические занятия по стрелковой подготовке.

После завершения обучения Любарский вылетел из Грозного в Петербург, чтобы передать дела по управлению городом и вернуться в Гудермес для продолжения обучения в качестве добровольца спецназа «Ахмат». Глава Петрозаводска подчеркнул, что его решение поддержал глава Карелии Парфенчиков Артур Олегович.

Также Любарский обратился к жителям города, в ходе которого заявил, что не бросает Петрозаводск. По его словам, в ходе своей работы ему удалось сохранить городской общественный транспорт, однако не самой простой историей остается проблема, связанная с вывозом мусора. Однако новый региональный оператор идет на сотрудничество в данной сфере.

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