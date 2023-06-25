Киевский район Донецка в северной части города попал под удар украинских боевиков. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале о сильном задымлении рядом в торговым центром “Донецк сити”.

Это не первый обстрел Донецка 25 июня. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что Киев нанес удары по Куйбышевскому и Кировскому районам. Также были представлены видеозаписи последствий атаки. Отмечается, что ВСУ использовали 155-миллиметровые снаряды, используемые НАТО.

Кроме того, ВСУ в воскресенье обстреляли Луганск. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, Киев задействовали крылатые ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании. При этом аналитик отметил, что боезаряд отклонился от намеченной цели после атаки на него средств ПВО.