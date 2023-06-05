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Группа биологов из мексиканского Университета Сонора провела исследование нового соединения под названием озопромид, выделенный из природной жидкости. Оказалось, что чернила обыкновенного осьминога (octopus vulgaris) могут лечь в основу нового лекарственного препарата, предназначенного для борьбы с раковыми клетками.

Результаты исследования показали, что соединение, выделенное из чернил осьминога, успешно препятствует росту раковых клеток предстательной железы, молочной железы, легких и шейки матки. Наиболее эффективно озопромид подавил развитие раковых клеток в тканях легких, сократив количество злокачественных клеток практически в два раза. При этом новое лекарственное вещество не оказывает токсичного влияния на здоровые клетки организма.

Мексиканские ученые пришли к выводу о необходимости проведения дальнейших исследований, поскольку озопромид обладает большим потенциалом в области облегчения воспалительных процессов у больных раком. Результаты исследования были опубликованы в Food and Chemical Toxicology.

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