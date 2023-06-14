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На встрече с военными корреспондентами 13 июня президент России Владимир Путин заявил о возможном создании “санитарной зоны” на Украине, которая не позволит обстреливать территории РФ. Это высказывание прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Запад постоянно отправляет на Украину все новое оружие, дальность которого постоянно увеличивается. Именно поэтому “санитарную зону” придется создавать на границе бывшего польского города Лемберг, который сейчас называется Львов.

«Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404»», – заявил Медведев.

Напомним, глава государства на встрече с военкорами также оценил использование украинской армией немецких танков “Леопард” и американских БМП “Брэдли”. Он отметил, что они хорошо горят, что и требовалось доказать.

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