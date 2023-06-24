В подготовке мятежа ЧВК “Вагнер” скорее всего обнаружится иностранный след. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметивший, что бойцы действуют чрезвычайно слаженно, а командование ними осуществляется слишком профессионально.
Не исключено, считает Медведев, что в подготовке мятежа принимали участие специалисты из западных стран, а также военнослужащие ВС РФ, прошедшие службу в элитных подразделениях.
Медведев также отметил, что РФ не допустит военного переворота, который может спровоцировать настоящий мировой кризис. Власти страны не дадут возможности “свихнувшимся преступникам” завладеть ядерным оружием.
“В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов”, – заявил Медведев.