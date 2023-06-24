В подготовке мятежа ЧВК “Вагнер” скорее всего обнаружится иностранный след. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметивший, что бойцы действуют чрезвычайно слаженно, а командование ними осуществляется слишком профессионально.

Не исключено, считает Медведев, что в подготовке мятежа принимали участие специалисты из западных стран, а также военнослужащие ВС РФ, прошедшие службу в элитных подразделениях.

Медведев также отметил, что РФ не допустит военного переворота, который может спровоцировать настоящий мировой кризис. Власти страны не дадут возможности “свихнувшимся преступникам” завладеть ядерным оружием.