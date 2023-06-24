ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В подготовке мятежа ЧВК “Вагнер” скорее всего обнаружится иностранный след. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметивший, что бойцы действуют чрезвычайно слаженно, а командование ними осуществляется слишком профессионально.

Не исключено, считает Медведев, что в подготовке мятежа принимали участие специалисты из западных стран, а также военнослужащие ВС РФ, прошедшие службу в элитных подразделениях.

Медведев также отметил, что РФ не допустит военного переворота, который может спровоцировать настоящий мировой кризис. Власти страны не дадут возможности “свихнувшимся преступникам” завладеть ядерным оружием.

“В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов”, – заявил Медведев.

Вам может понравиться

Военкоры РВ рассказали о массированном ракетном ударе в Кривом Роге

Кривой Рог стал одной из приоритетных целей массированных ракетных ударов ВС РФ. В этом населенном пункте и его окрестностях украинское командование формирует крупные подразделения, которые затем отправляются в Запорожскую область

Порошенко: ВСУ задействовали далеко не все силы для контрнаступления

70 процентов наступательных войск украинская армия ещё не развернула. Они не были использованы во время контрнаступления. В нём было задействовано лишь 30 процентов бригад из резерва ВСУ. Такие данные привёл

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации боевика ВСУ, который мог быть причастен к расстрелу российских пленных

На линии боевого соприкосновения был ликвидирован боевик ВСУ, которого подозревали в расправе над российскими пленным осенью прошлого года. Об этом у себя в телеграм-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный –