“Свихнувшиеся преступники” не сумеют реализовать свой безумный сценарий по захвату власти в стране, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал действия ЧВК “Вагнер”, которая сейчас удерживает под контролем здание штаба ЮФО в Ростове.

Медведев отметил, что руководство России не намерено допускать государственного переворота. Подобное в стране с крупнейшим в мире ядерным арсеналом может привести к катастрофическим последствиям и поставить на грань уничтожения всю планету.

“Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам”, – сообщил зампред Совбеза.

Напомним, Медведев также предположил, что в подготовке мятежа принимали участие иностранные военные специалисты и представители ВС РФ, имеющие опыт службы в элитных войсках. Иначе никак не объяснить слишком профессиональные действия мятежников.