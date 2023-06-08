Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление бывшего главы НАТО Андреса Фог Расмуссена, группа стран Североатлантического альянса может ввести свои войска на территорию Украины для обеспечения гарантий безопасности. В первую очередь, участие в украинском конфликте могут принять польские военнослужащие, а следом за ними армии стран Балтии.

По словам военного эксперта и офицера спецназа в отставке Анатолия Матвийчука, во время будущих учений НАТО под названием «Air Defender-2023» польский военный контингент может быть переброшен на территорию Украины. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято после первых результатов текущего контрнаступления вооруженных сил Украины.

Эксперт уточнил, что страны Североатлантического альянса уже предупредили руководство Польши, что в случае вступления ее вооруженный сил в конфликт на территории Украины, блок НАТО не выступит на ее стороне. Поэтому польское военное командование и высшее политическое руководство в настоящий момент пытается организовать некий отдельный блок внутри стран альянса, который согласится поддержать действия Варшавы.