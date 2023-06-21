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Страны коллективного Запада держат курс на эскалацию конфликта с Россией. Ситуация накалена настолько, что по взрывоопасности превосходит даже возникший в начале 60-х годов прошлого столетия Карибский кризис – тогда едва не произошла ядерная война между СССР и США. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Слова спикера верхней палаты российского парламента приводит РИА “Новости”.

В материале, который приурочен ко Дню памяти и скорби, спикер Совфеда написала, что в своих попытках окончательно решить “русский вопрос” страны Запада во главе с США не остановятся ни перед чем. Сейчас именно они являются главным противником России, а не киевский режим, который страны Запада лишь используют, подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также отметила, что прекрасно осознаёт военный потенциал США и европейских государств. Но выразила уверенность, что победа в итоге всё равно останется за Россией. В том числе благодаря сплочённости российского общества, мощи военно-промышленного комплекса и надёжной экономике.

Ранее российские власти неоднократно отмечали, что нынешний военный конфликт – не просто противостояние Москвы и Киева. Это противостояние со странами коллективного Запада, которые накачивают Украину вооружением, преследуя собственные цели. При этом украинский народ расценивается союзниками Киева как расходный материал – с потерями украинцев на Западе не считаются.

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