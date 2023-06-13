Украинские военные недостаточно подготовлены, чтобы управлять немецкими танками Leopard 2. Кроме этого, в небольшом количестве эти танки довольно легко уничтожаются с помощью противотанковых ракет или мин. Такое мнение по поводу потерь ВСУ высказал американский бизнесмен Илон Маск – передаёт РИА “Новости”.

Миллиардер прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети “Твиттер”, который разместил у себя пост замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Тот заявлял, что Киеву нужно больше танков Leopard 2. Маск в своём комментарии кроме предположения о том, почему танки быстро уничтожаются российским силами, также отметил, что новые поставки техники на этом фоне окажутся напрасными. Бизнесмен подчеркнул, что танков у ВСУ или должно быть очень много, или их не должно быть вовсе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в распоряжении ВСУ поступило примерно 60 танков Leopard 2. За прошедшую неделю Минобороны РФ делало заявления, в которых указывалось, что при наступлении украинская армия периодически теряет “леопардов”. В одном из боёв, например, было уничтожен 8 единиц немецкой тяжёлой техники.