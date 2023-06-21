В Сети разгорелся очередной скандал со знаменитостью. На этот раз был слит в Интернет телефонный разговор Маши Распутиной и ее 22-летней дочери. У певицы две дочери. Старшей Лидии 38 лет. У нее серьезные проблемы с психическим здоровьем. Она регулярно лежит в клинике на лечении, а Маша забирает ее домой лишь на кратковременный период.

Младшей дочери Марии уже исполнилось 22 года. Ранее ее часто можно было видеть на мероприятиях со звездной матерью. Складывалось впечатление, что у певицы с дочерью отличные взаимоотношения. Однако, по всей вероятности, все изменилось.

Из записи телефонного разговора слышно, что певица крайне недовольна новым избранником своей дочери. Она не скупилась на нелицеприятные слова в адрес потенциального жениха Марии. «Страшила ужасный! У тебя такой извращенный, испорченный вкус! Ты чего таких чурок каких-то юродивых подбираешь?», – кричала Распутина в телефонную трубку. Свою позицию артистка обосновывала тем, что Марии необходимо выбирать в спутники жизни русского парня или европейца.