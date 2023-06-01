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После мощного взрыва между населенными пунктами Красное и Осадчее в Алексеевском городском округе Белгородской области местные жители обнаружили огромную воронку. Они вызвали саперов, обнаруживших хвостовую часть и обломки зенитной ракеты ЗРК С-200, рассказал телеграм-канал Mash.

Этот ЗРК был разработан еще в СССР в 1964 году. Известен он тем, что именно ракетой, выпущенной из него в 2001-м, Украина сбила российский пассажирский самолет Ту-154. Теперь “убийцы авиалайнеров” применяются для ударов по приграничным регионам России.

Напомним, что украинская сторона не признавала попадание по авиалайнеру, но в итоге была вынуждена сделать это под давлением доказательств. В результате Киев выплатил по 200 тысяч долларов за каждого из 78 погибших в результате случайного попадания ракеты.

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