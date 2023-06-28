Российские ВС в ходе специальной военной операции на Украине впервые задействовали тяжелый беспилотник С-70 “Охотник” для удара по объектам ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на турецких журналистов, которые идентифицировали новейший дрон по силуэту и размеру на фотографии.

Эксперт Петр Бутовский пишет, что “Охотник”, предназначенный для взаимодействия с истребителем пятого поколения Су-57, представляет собой весьма опасную воздушную машину, способную нести корректируемые авиабомбы КАБ-250, адаптированные под него ракеты Х-74М2, боезаряды Х-35, ориентированные на уничтожение морских целей и противорадиолокационные Х-58, поражающие мишени с дистанции в 260 километров.

Дальность полета “Охотника”, по имеющимся в распоряжении Бутовского данным, достигает 5000 км, максимальная скорость составляет 1,4 тыс километра в час. Размах крыльев – 19 м, длина – 14 м, общий вес – 25 тонн, причем полезная нагрузка достигает 2,8 т.

“Охотник” вполне способен действовать самостоятельно, однако в связке с истребителем Су-57 его функциональность раскрывается полностью. Дрон должен разведывать цели, атаковать противника, не подвергая опасности самолет, выполнять другие боевые задачи.