В Киеве и Ивано-Франковске объявлена тотальная мобилизация, военнообязанных призывают в десятидневный срок прибыть в военкомат, грозя в противном случае уголовным преследованием. Подобные меры предпринимаются из-за провала контрнаступления ВСУ, уверен военный эксперт Андрей Марочко.

Он напомнил, что ВСУ несут огромные потери, что вынуждает командование постоянно пополнять мобилизационный ресурс. В ближайшее время можно ожидать новых облав на мужчин и не исключено, что и на женщин. Их будут отлавливать в магазинах и на рынках, просто на улице, как делалось совсем недавно в южных областях.

При этом даже отсидеться дома и военнообязанных не получится, военкомы вполне могут быть наделены полномочиями вскрывать дома и квартиры. Единственный способ избежать мобилизации – это откупиться, однако не у всех имеется такая возможность.

Украинские военкомы тем временем стремительно богатеют. Они выезжают за границу, где приобретают шикарные виллы, дорогостоящие автомобили и яхты.