Звезда Comedy Woman Мария Кравченко редко выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Актриса счастлива в браке с продюсером телеканала ТНТ Константином Золотаревым. Вместе супруги воспитывают дочь Викторию, которая родилась в 2015 году.

Недавно артистка опубликовала в личном блоге видеозапись с супругом в качестве ответа на вопрос своих поклонников: «до сих пор ли она замужем». На видео муж Марии развлекается при помощи устройства виртуальной реальности. Видно, что обстановка на фоне домашняя. Артистка пошутила, что у нее два в одном: и муж, и ребенок. Таким образом, Кравченко развеяла слухи о возможном расставании с супругом.

Отметим, что Кравченко и Золотарев познакомились во время съемок одного из проектов. Как призналась юмористка, Константин достаточно долго ухаживал за ней. В итоге у них завязались отношения, которые переросли в семейный союз. В Сети иногда всплывает информация о расставании супругов, однако Мария предпочитает не реагировать на такие новости.