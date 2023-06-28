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Актер Марат Башаров, который ведет “Битву экстрасенсов”, ради высокого рейтинга программы вынужден идти на жертвы. Он рассказал, что во время съемок бегает по ночным кладбищам и по грязи.

По словам Башарова, съемочные дни длятся примерно 14-20 часов, это довольно тяжелая работа. Рейтинги заработать сейчас не так просто, как может показаться, поэтому ведущему приходится чем-то жертвовать ради популярности программы.

Также он рассказал, что постоянно сталкивается со страданиями людей, с болью и слезами, поэтому программа делает все возможное, чтобы им помочь.

“После того, как наши герои пообщаются с экстрасенсами, я чувствую облегчение, потому что вижу в их глазах радость, надежду на жизнь и счастье, успокоение в душе”, – рассказал телеведущий.

Напомним, Марат Башаров с 2009 года ведет программу “Битва экстрасенсов”. В восьмом сезона он заменил актера Михаила Пореченкова.

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