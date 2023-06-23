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Мама Илона Маска написала на своей страничке в социальной сети Twitter (заблокирован в РФ), что она отменила грядущий бой своего сына с главой корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марком Цукербергом по правилам ММА.

По словам Мэй Маск, она уже отменила бой своего сына, но просто еще не сказала об этом Маску и Цукербергу. При этом она еще раз подчеркнула, что грядущий поединок двух богатейших людей США отменен. Ранее она уже написала пост с предложением вместо кулачного боя провести поединок «на словах». Мама Маска предложила Илону и Марку сразится словесно и тот, кто окажется смешнее в итоге одержит победу в поединке.

Уже известно, что сам Илон Маск отнесся к словам своей матери с юмором и поставил смеющийся смайлик под ее постом. При этом под предыдущим постом своей мамы с призывом отменить бой, Маск написал, что все равно будет драться с Цукербергом.

Напомним, что Илон вызвал Марка на поединок в «клетке» 21 июня 2023 года вскоре после публикации новости о начале разработки корпорацией Meta аналога социальной сети Twitter.

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